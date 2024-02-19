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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سبل وأوجه التعاون المشترك

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بحث محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، سبل وأوجه التعاون، وذلك خلال زيارته وحرمه للمحافظة والتي تستغرق ثلاثة أيام.

وأوضح محافظ مطروح -في بيان- أن اللقاء تناول عددًا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمحافظة، خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة، ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالي بسيوة، والمشروع الإيطالي، والمشروعات الزراعية، وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحي مع استقبال مطاري العلمين ومرسى مطروح الدوليين 273 رحلة طيران شارتر خلال صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا وصربيا والتشيك.

من جانبه، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنه سيتم قريبًا إطلاق مشروع تعاون مع المجلس القومي للمرأة في رعاية سيدات سيوة مع الترحيب بتنمية التعاون.

ورحب محافظ مطروح بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي، مع الترحيب بتنمية وزيادة أوجه التعاون، ومنها في المجال السياحي والزراعي بسيوة كالتوسع في زراعات الزيتون، كما يجرى حاليا الإعداد لإنشاء مشروع إنتاج الحرير من دودة القز بسيوة على مساحة 700 فدان تعتمد على المياه المعالجة، مستعرضا عددا من الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها محافظة مطروح مع امتداد ساحلي 450 كم وإمكانيات سياحية من شواطئ سياحية خلابة ورمال بيضاء وتنوع سياحي كالسياحة العلاجية الأثرية والسفاري والترفيه والمؤتمرات وغيرها. 

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ مطروح درع المحافظة لسفير الاتحاد الأوروبي، تقديرا لزيارته لمطروح وأوجه التعاون المشترك، وكذلك تم تبادل الهدايا التذكارية المعبرة عن تراث مطروح.

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