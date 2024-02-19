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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلماني يوضح الرسوم وأبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يقنن مخالفات عشرات السنين الماضية وينهي القضايا والمخالفات بدفع الغرامات والتصالح على هذه المخالفات ونغلق هذه الإشكالية وبالفعل صدر القانون ٢٠١٩ لإنهاء هذه المشكلات.

وأضاف منصور في لقاء حصري مع الاعلامية انجي انور على برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن حدثت مشكلات في تطبيق القانون أبرزها عدم وجود تسهيلات في انعقاد اللجان وإشكالات في تنفيذ بعض البنود.

وأشار إلى أن رسوم تصالح القانون الجديد تبدأ من ٥٠٠ج للمتر وصولا ل٢٥٠٠ج ويسمح بتقسيط مبلغ التصالح على ٣ سنوات بدون فوائد وأكثر من ذلك بفائدة ٧٪ مع التخفيض في حالة الدفع الكاش.

وأوضح أن أبرز التسهيلات والتعديلات على القانون الجديد أن كل من حصل  على موافقة تصالح في القانون القديم ولم يكمل بناءه يسمح له بالتصالح ، التعدي على خطوط التنظيم، التعدي على قيود الارتفاع، المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة المتميزة فضلا عن تغيير الاستخدام وحقوق الارتفاق، وكتل الأبنية القريبة من الحيز العمراني.

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