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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة الأزهري: بائع البرتقال نموذج مشرف معبر عننا جميعًا في دعمنا عزة

اسامة الازهري
اسامة الازهري

علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على فيديو عم ربيع بائع البرتقال وهو يلقيها أعلى شاحنات المساعدات المتجه لغزة، قائلا: "المشهد تلقائي وبها معنى نبيل مشهد يفرح جدًا، ونيابة عن شعب مصر أتوجه إلى هذا الإنسان المصري بكل الاحترام والتقدير".

وأضاف أسامة الازهري، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن عم ربيع نموذج مشرف ومعبر عن المصريين جميعًا، موجها حديثه له قائلا: "لن تخذل ولن تضام ولن يمسك سوء جزاء خيرًا عن موقفك تجاه الأشقاء في غزة، نموذج مشرف لنا جميعا ومعبر عنا جميعا ومشهد مليان طاقة وفي مواقف يعملها الإنسان تتوزن بالعمر كله".

وتابع: أجمل ما في المشهد هو أنه يظهر أحسن ما فيه وأشرف ما فيه وهذا انسان رقيق الحال يبيع الخضروات ورغم ذلك لم يتأخر، صورة معبرة والرسالة اللي بيطل بها عم ربيع هو إن الانسان المصري على حق وهو تحركت فيه دواعي الخير والبذل والعطاء فنقول للناس كل واحد معاه خير أو زيادة أكرم الناس ولن تضام".

الخي أسامة الأزهري برنامج مساء دي إم سي شاحنات المساعدات

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