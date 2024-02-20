إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسر بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي تحت نزلة بني صالح وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين بمنيا القمح يفيد استقبال ٨ أشخاص مصابين وتم تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي تحت نزلة بني صالح وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.