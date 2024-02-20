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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

شهدت مباراة الزمالك والاسماعيلي، أمس الاثنين، مشادة بين حاتم سكر لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي مع محمد شحاتة لاعب الأبيض الجديد، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل عقب المباراة.. فماذا حدث؟

مباراة الزمالك والاسماعيلي

تعادل فريق الزمالك والإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك رغم استحواذ الفريق الأبيض وإهداره العديد من الفرص أمام المرمى.

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وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الثالث عشر، في حين رفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.

ماذا قال حاتم سكر؟ 

قال حاتم سكر عقب المباراة: "الزمالك ناد كبير، وفريقنا أدى ما عليه، قابلنا سوء توفيق ولكننا كنا نواجه فريق كبير والقادم أفضل.. الملاعب في مصر كلها سيئة، والملعب لم يكن عقبة على مستوى المباراة".

وأضاف سكر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس2: "شيكابالا كل مباراة يتواصل معي، تحدث معي بعد لقاء سيراميكا وهنأني، وتحدث معي قبل لقاء أمس"، مشيرا إلى أنه تلقى عرضين بخلاف الإسماعيلي، لكنه فضل الدراويش لأنه ناد جماهيري، وشعر بتقدير وترحيب منهم.

وتابع لاعب الزمالك السابق: "أنا سعيد وفخور بتواجدي في الإسماعيلي، وإن شاء الله نُقدم شيء يليق بالنادي والجمهور، أحصل على دعم كبير منهم، الحمد لله ربنا عوضنا عن ما حدث لي الفترة الماضية، بالتأكيد كنت أتمنى الاستمرار مع الزمالك ولو رحلت أشعر بتقدير، لكن ليس لدي مشكلة مع أحد".

خناقة حاتم سكر ومحمد شحاتة

وبسؤاله عن المشادة مع محمد شحاتة، قال حاتم سكر: "محمد شحاتة أخي وتربى معي، لم يحدث شيء، فقط شدة ملعب، هو لاعب كبير وإضافة لنادي الزمالك، لا ألومه".

وأردف سكر: "زيزو  تواصل معي، وخلال المباراة دخلت فيه بدون قصد وقال لي (إنت لسه بتعض زي ما أنت)".

واختتم حاتم سكر لاعب الإسماعيلي: "لم أفتعل أي مشكلة مع أي لاعب ولم أرد على أي مدرب خلال تواجدي في الزمالك، واللاعبون يحبونني بسبب هذا الأمر".

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