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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات لإنهاء مشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتذليل العقبات وحل أي مشاكل قد تطرأ على أرض الواقع أمام نهو تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030 لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة مؤكداً على متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.
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جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط ، والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، وسوزان محمد مسئول وحدة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.


وتناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تقف أمام نهو تنفيذ المشروعات.

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وأضاف محافظ أسيوط إنه جاري العمل على قدم وساق لنهو الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة كمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555مليون جنيه فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات مشيراً إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ كافة المشروعات بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل مع الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

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