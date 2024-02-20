عرض فيلم BOB MARLEY: ONE LOVE احتفالا بسيرة بوب مارلي

احتفالاً بتراثه الموسيقي الشهير، تُعرض السيرة الذاتية للنجم الجامايكي بوب مارلي في دور العرض المصرية من خلال فيلم قصة BOB MARLEY: ONE LOVE للمخرج رينالدو ماركوس جرين يوم الأربعاء 21 فبراير برعاية Four Star Films.

فيلم BOB MARLEY: ONE LOVE يغوص بعمق في حياة بوب مارلي الاستثنائية، من بداياته المتواضعة إلى صعوده كأيقونة موسيقية عالمية، وتفانيه في نشر رسائل الحب والوحدة والعدالة الاجتماعية من خلال موسيقاه الثورية.

تم إنتاج الفيلم بالتعاون مع عائلة الموسيقي الأسطوري، ويقوم كينغسلي بن أدير، بدور بوب مارلي، وشانا لينش في دور زوجته ريتا، يجسد الفيلم بشكل جميل لحظات محورية في حياة مارلي، من نجاته من محاولة اغتيال مروعة إلى فترة قضاها خارج جامايكا.

BOB MARLEY: ONE LOVE

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جيمس نورتون، توسين كول، أومي مايرز، أنتوني ويلش، نيا آشي، آستون باريت جونيور، وتأليف تيرينس وينتر بالتعاون مع فرانك فلورز، زاك بايلن، ورينالدو ماركوس جرين؛ وإنتاج مشترك بين روبرت تايتيل، ديدي جاردنر، جيريمي كلاينر، وزيغي مارلي من نقابة المنتجين الأمريكيين (PGA)، بالإضافة إلى ريتا مارلي وسيديلا مارلي.

ويضم طاقم المنتجين المنفذين للفيلم أيضاً، براد بيت، ريتشارد هيويت، أورلي مارلي، ومات سولودكي.

بجانب طرح الفيلم، قامت Four Star Films أيضًا بإضافة ملصقات واتساب وقائمة تشغيل على Spotify وعدسة AR إلى موقعها على الويب لمحبي بوب مارلي للحصول على تجربة كاملة وممتعة.

من المقرر طرح الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، لذا تأكد من متابعة مواعيد الحفلات مع دور العرض لك واستعد لخوض مغامرة في رحلة إلى حياة أحد أعظم الموسيقيين في عصره.