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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نتفليكس تقدم موسما ثانيا من مسلسل Berlin بطولة بيدرو ألونسو

Berlin
Berlin

قررت منصة نتفليكس تجديد مسلسل Berlin وتقديم موسم ثاني منه بطولة بيدرو ألونسو بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، والشخصية الرئيسية في سلسلة Money Heist.

 

كان مسلسل Berlin هو العمل الأكثر مشاهدة عبر المنصة العالمية في الأسبوع الأول لعرضه، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى في 91 دولة، وحصد إجمالي 53 مليون مشاهدة حول العالم. 

 

كما جاء Berlin في المرتبة التاسعة ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة وناطقة بلغة غير إنجليزية في تاريخ منصة نتفليكس.

 

يركز مسلسل Berlin على شخصية برلين المفضلة لدى المعجبين (بيدرو ألونسو)، السارق الكبير المصاب بمرض مميت، سارق الجواهر الشهير، وهو أيضا الأخ الأكبر للعقل المدبر للسطو البروفيسور (ألفارو مورتي).

 

وتدور أحداث المسلسل حول السنوات التي سبقت أكبر عملية سرقة شهدتها إسبانيا على الإطلاق، ومن المحتمل أن تتوسع في ذكريات الماضي التي شوهدت في المواسم اللاحقة من "Money Heist" عندما كان لدى برلين المزيد من التعاطف.

 

المسلسل أيضا بطولة ميشيل جينر في دور كيلا، وبيجونا فارجاس في دور كاميرون، وجوليو بينيا في دور روي، ومارسيل جونزاليس في دور جان، وتريستان أولوا في دور داميان، ويوري دي براون في دور بيرتراند، وجويل سانشيز في دور بروس.

Berlin Money Heist الأكثر مشاهدة البروفيسور مسلسل Berlin منصة نتفليكس

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