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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا.. برلماني يعلن مفاجأة

صدى البلد

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أول قوانين السوشيال ميديا في مصر كان القانون رقم 175 والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأن هذا القانون من أساسياته مواجهة الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها وصورها.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علامة استفهام”، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قوانين السوشيال ميديا مختلفة تمام مع قوانين اللجان النوعية الأخرى، موضحًا أن كل يوم هناك تطور جديد في جرائم السوشيال ميديا.

ولفت إلى أن البلاد في عام 2017 عندما وضع القانون السالف ذكره، لم يكون هناك انتشار لـ ما يسمى حاليًا التيك توك، ولم يكون هناك تطورات بالشكل الموجود حليًا، ففي الفترة الأخيرة هناك انتشار لفيديوهات مخلة، ولذلك يجب عمل تحديث للقوانين لمواجهة تلك الجرائم.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تغليظ لعقوبات السوشيال ميديا، وسيكون هناك تعديل لبعض مواد القانون ليكون هناك عقوبة تتناسب مع الجريمة، وذلك بعد التطورات الكبيرة في السوشيال ميديا.

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