يارا نعوم تحتفل بعيد ميلاد عماد متعب | أحبك إلى الأبد

احتفلت يارا نعوم، ملكة جمال مصر سابقًا، بعيد ميلاد زوجها عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "يارا" صورة لها رفقة زوجها عماد متعب، وكتبت "عيد ميلاد سعيد لزوجي الرائع وأفضل صديق وأب لأطفالنا ❤️ ما زلت قادرًا على إضحاكي بعد مرور 15 عامًا. أحبك بما يتجاوز الكلمات، إلى الأبد"



ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 41، حيث وُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.