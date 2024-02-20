رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروع سكن لكل المصريين.. صور

تفقد الدكتور المهندس "أحمد إسماعيل جبر" رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يرافقه نواب رئيس الجهاز وعدد من مديرى الإدارات التنفيذية مشروع سكن لكل المصريين نموذج الـ٩٠م بالحى ال١٥-١٦ والذى يضم عدد ٦٣٨ عمارة بإجمالى عدد ١٥٣١٢ وحدة.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال البنية الأساسية بالحى من "صرف - مياه – طرق" للوقوف على آخر المستجدات من أعمال وفى نهاية المرور وجه بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة وتوريد الخامات المتبقية وتكثيف العمالة والمعدات لإنهاء الوحدات فى الموعد المقرر لها وتسليمها لمستحقيها ضمن خطة الدولة لمشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي وقت سابق تفقد المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز مشروع سكن لكل المصريين نموذج ال٩٠م بالحى ال١٥-١٦ والذى يضم عدد ٦٣٨ عمارة بأجمالى عدد ١٥٣١٢ وحده ومشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمنطقة ووجه بضرورة دفع العمل ومحطة المعالجة المدمجه ( كومبكت) سعه ١٠٠٠م٣ يومى بالحى ال١٤ بالمدينه.

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