عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروع سكن لكل المصريين.. صور

صدى البلد

تفقد الدكتور المهندس "أحمد إسماعيل جبر" رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يرافقه نواب رئيس الجهاز وعدد من مديرى الإدارات التنفيذية مشروع سكن لكل المصريين نموذج الـ٩٠م بالحى ال١٥-١٦ والذى يضم عدد ٦٣٨ عمارة بإجمالى عدد ١٥٣١٢ وحدة.

 

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال البنية الأساسية بالحى من "صرف - مياه – طرق" للوقوف على آخر المستجدات من أعمال وفى نهاية المرور وجه بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة وتوريد الخامات المتبقية وتكثيف العمالة والمعدات لإنهاء الوحدات فى الموعد المقرر لها وتسليمها لمستحقيها ضمن خطة الدولة لمشروع الإسكان الاجتماعي.

تعليم الشرقية يكرم مسئولي وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل

وفي وقت سابق تفقد المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز مشروع سكن لكل المصريين نموذج ال٩٠م بالحى ال١٥-١٦ والذى يضم عدد ٦٣٨ عمارة بأجمالى عدد ١٥٣١٢ وحده ومشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمنطقة ووجه بضرورة دفع العمل ومحطة المعالجة المدمجه ( كومبكت) سعه ١٠٠٠م٣ يومى بالحى ال١٤ بالمدينه.

428601852_707900904855415_7820309586647771299_n
428601852_707900904855415_7820309586647771299_n
428615267_706822041629968_711117668053051866_n
428615267_706822041629968_711117668053051866_n
428631650_706822681629904_8655169292198520336_n
428631650_706822681629904_8655169292198520336_n
428634428_706822808296558_4122814065849541462_n
428634428_706822808296558_4122814065849541462_n
428641759_706822794963226_1025059434110984926_n
428641759_706822794963226_1025059434110984926_n
الإسكان الاجتماعي العبور الجديدة جهاز مدينة العبور الجديدة جهاز مدينة العبور جهاز العبور الجديدة سكن لكل المصريين مشروع الاسكان الاجتماعى مشروع سكن لكل المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

ترشيحاتنا

أمريكا تحدد شرطا واحدا لإسرائيل لبدء عملية رفح

شهداء وجرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

أحمد موسى يكشف موقف مبارك من إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في مصر

محمد رمضان خلف القضبان.. محامي الفنان يكشف تفاصيل قضية البنك الدولي

الإسماعيلي في بيان رسمي: علاقتنا بالزمالك تاريخية

خاص بالأطباء.. تطور جديد بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

فيديو

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ