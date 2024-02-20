ميرفت العزة: كانوا بيعرونا بشكل كامل ويضربونا في السجون الإسرائيلية

كشفت الصحفية الفلسطينية ميرفت العزة والمعتقلة سابقا في سجون الاحتلال، ما يعرضت له المعتقلات الفلسطينيات، مؤكدة أن كل المعتقلات بعد 7 أكتوبر تعرضن للتعذيب والتنكيل والإهانة والتعرية بالكامل بل والضرب والسباب، فضلا عن اعتقال فلسطينيات من عرب الداخل والضفة والقدس وغزة.

وأكدت العزة في مقابلة حصرية مع الإعلامية إنجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أنه تم اعتقالها والكثيرات بسبب بوستات على الفيس بوك وكما لو أن الاحتلال ينتظر من الفلسطينيين أن أن يرموهم بالورود.

وأوضحت الصحفية الفلسطينية ميرفت العزة أن المرأة الفلسطينية مشاكلها وهمومها مختلفة عن أي امرأة في العالم ولكل معتقلة واسيرة قصة تستحق الوقوف عندها من الفتيات في سن المراهقة إلى أمهات وجدات، مؤكدة «خرجت من سجون الاحتلال بمعجزة».