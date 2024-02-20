خرجت بمعجزة.. ميرفت العزة تفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي بعد الإفراج عن المعتقلات

أكدت الصحيفة الفلسطينية ميرفت العزة، أن جميع الأسيرات تعرضن للتهديد قبل إطلاق سراحهن سواء بالقتل أو الاعتقال مجدداً محذرين من الاحتفالات ومن توزيع الحلوى ورفع الأعلام والحديث عن فصيل معين، معقبة: «خرجت من سجون الاحتلال بمعجزة».

وأضافت العزة في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc ، أن المرأة الفلسطينية تعيش أوضاع صعبة قبل 7 أكتوبر ولكن أصبح الوضع أصعب بعد السابع من أكتوبر مؤكده أن الخوف على أولادها أضعاف الأم العادية من اعتداء الجنود والمستوطنين وحتى الجيران اليهود، وحتى التنقلات بين مدن الضفة الغربية تم الإغلاق بينهم.

وأكدت أن الفلسطيني صامد في أرضه يعيش حياة صعبة للغاية وأنه يدفع ضرائب هائلة للمحتل لكي يبقى في أرضه ولا يتركها ويعاني ويكابد من الحفاظ على حريته وكرامته وراحته وماله حتى لا يترك أرضه وإذا نجح الاحتلال في تهجير أهل غزة فسيكون الدور على الضفة الغربية وعرب الداخل.