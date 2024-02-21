سلسلة سرقات تستهدف منزل الفنان فريد شوقي بالعجوزة.. وابنته تكشف: «في منطقتنا حرامية غسيل»

في وقتنا الحالي، يشكل الأثر الثقافي والفني جزءًا مهمًا من هوية البلاد وتراثها.. ومع ذلك، يستمر التهديد الذي يواجهه هذا التراث الثمين في الزيادة.. وتعد حادثة السرقة المروعة التي تعرّض لها منزل الفنان الراحل فريد شوقي في منطقة العجوزة لسرقة لوحة نحاسية ذات قيمة تاريخية وفنية كبيرة، مثالًا حيًا على هذا التهديد.



وينبغي أن نشعر بالحزن والغضب الشديدين إزاء هذا الحادث الذي يهدد التراث الثقافي والفني. إن استهتار الجناة بهذا التراث الثمين يجب أن يشكل نقطة تحول لمكافحة ظاهرة السرقة التي تهدد الثروات الفنية والتاريخية للجميع .

