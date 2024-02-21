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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سلسلة سرقات تستهدف منزل الفنان فريد شوقي بالعجوزة.. وابنته تكشف: «في منطقتنا حرامية غسيل»

فريد شوقي
فريد شوقي

في وقتنا الحالي، يشكل الأثر الثقافي والفني جزءًا مهمًا من هوية البلاد وتراثها.. ومع ذلك، يستمر التهديد الذي يواجهه هذا التراث الثمين في الزيادة.. وتعد حادثة السرقة المروعة التي تعرّض لها منزل الفنان الراحل فريد شوقي في منطقة العجوزة لسرقة لوحة نحاسية ذات قيمة تاريخية وفنية كبيرة، مثالًا حيًا على هذا التهديد.


وينبغي أن نشعر بالحزن والغضب الشديدين إزاء هذا الحادث الذي يهدد التراث الثقافي والفني. إن استهتار الجناة بهذا التراث الثمين يجب أن يشكل نقطة تحول لمكافحة ظاهرة السرقة التي تهدد الثروات الفنية والتاريخية للجميع .
 

فريد شوقي الفنان السرقة حادثة عبير شوقي العجوزه لوحة نحاسية

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