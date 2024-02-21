مشروع حرامي غسيل.. نجلة فريد شوقي تعلق على سـرقة لوحة منزل والدها

كشفت عبير فريد نجلة الفنان الراحل فريد شوقي، كواليس سرقة اللوحة النحاسية لمنزل والدها بالعجوزة والتي كان مكتوب عليها "هنا عاش الفنان فريد شوقي" .

وقالت «عبير فريد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على قناة «etc» إن هناك العديد من محاولات السرقة بمحيط المنزل وقالت إن سبب سرقة تلك اللوحات أنها مصنوعة من النحاس .

ومازحت نجلة الفنان الراحل فريد شوقي، قائلة «اللص لديه فكر ومثقف وقائلة سرقة اللوحات دي شكله المشروع القومي لحرامي الغسيل».

واقترحت عبير فريد نجلة الفنان الراحل فريد شوقي، أن الحل تغيير معدن اللوحة من نحاس لأي مادة أخرى مثل البلاستيك أو يتم تثبيتها بطريقة أقوى.