عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع حرامي غسيل.. نجلة فريد شوقي تعلق على سـرقة لوحة منزل والدها

الفنان الراحل فريد
الفنان الراحل فريد شوقي

كشفت عبير فريد نجلة الفنان الراحل فريد شوقي، كواليس سرقة اللوحة النحاسية لمنزل والدها بالعجوزة والتي كان مكتوب عليها "هنا عاش الفنان فريد شوقي" .

وقالت «عبير فريد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على قناة «etc» إن هناك العديد من محاولات السرقة بمحيط المنزل وقالت إن سبب سرقة تلك اللوحات أنها مصنوعة من النحاس .

ومازحت نجلة الفنان الراحل فريد شوقي، قائلة «اللص لديه فكر  ومثقف وقائلة سرقة اللوحات دي شكله المشروع القومي لحرامي الغسيل».

واقترحت عبير فريد نجلة الفنان الراحل فريد شوقي، أن الحل تغيير معدن اللوحة من نحاس لأي مادة أخرى مثل البلاستيك أو يتم تثبيتها بطريقة أقوى.

فريد شوقي عبير فريد سرقة اللوحة النحاسية هنا عاش الراحل فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

ترشيحاتنا

استقطبوا ذوي الضوائق المالية|ننفرد بأقوال مسئول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في تجارة الأعضاء

السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لطبيب شهير تاجر في الأعضاء البشرية

مضوني على إيصال أمانة.. ننفرد بنشر أقوال المجني عليه في تجارة الأعضاء البشرية

نمبر وان في القفص.. محكمة الجيزة تنظر قضية محمد رمضان اليوم

سعر عيار 24 اليوم 21-2-2024 في محلات الصاغة

احترس .. هذه أمور تمنع الخشوع في الصلاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

لن تصدق ماذا وجد أفضل مصوّر لهذا العام تحت الماء؟

بـ يورو واحد.. يمكنك شراء منزل أحلامك في أجمل دول العالم|ما القصة؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ