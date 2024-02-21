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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصليب الأحمر يكشف أوضاعًا مأساوية للفلسطينيين في قطاع غزة|فيديو

هشام مهنا المتحدث
هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر

كشف هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، عن  أمثلة تكشف فضائع الوضع الانساني المتدهور في قطاع غزة, قائلاً إن بعض الأهالي لم يجدوا طعاماً ما دفعهم لتناول الليمون لمدة ثلاثة أيام.

 وأضاف مهنا في برنامج “كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON أن القانون الدولي يفرض على إسرائيل التزامات بإعتبارها قوة قائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي  ظل الحصار المطبق على القطاع منذ أربعة أشهر.

 وطالب "مهنا" المجتمع الدولي بأن يفي بالتزاماته تجاه أهالي قطاع غزة الذين يواجهون تحدياً بشكل يومي في توفير الغذاء، فضلاً عن تفشي الأمراض.

غزة المجتمع الدولي أهالي قطاع غزة إسرائيل تفشي الأمراض

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