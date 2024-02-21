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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بـ يورو واحد.. يمكنك شراء منزل أحلامك في أجمل دول العالم|ما القصة؟

صدى البلد

بأقل من يورو واحد  أثارت عارضة أزياء الجدل بحصولها هي زوجها على منزل أحلامهما  وبأرخص سعر.

يتكون المنزل المكون من ثلاث غرف نوم ويقع فى قرية خلابة فى موتا دافيرمو بـ “صقلية”، وذلك على بُعد 50 ميلاً شرق باليرمو، فى إيطاليا".

ووفقًا ووفقا لجريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، عند التوقيع على الأوراق النهائية لشراء الزوجين منزلهما، فلم تستطع سارة بيرتاجنولي البالغة من العمر 37 عامًا، وزوجها لوكا سجوزيني، البالغ  36 عامًا، احتواء فرحتهما.

من جانبها تبنت بعض البلديات المحلية وذلك في القرى الصغيرة في إيطاليا مشروعاً للقيام ببيع العقارات القديمة وذلك في البلدات ومقابل يورو واحد فقط،  بشرط أن يقوم المشتري الجديد لها بتجديدها على نفقته،  لتصبح قابلة للاستخدام ، حيث تحتاج إلى نحو 90 ألفاً من أجل ترميمها وصيانتها، إلا أنها تظل منخفضة الثمن مقارنة بأسعار المنازل في أوروبا.

أسعار المنازل قرية خلابة عارضة أزياء

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