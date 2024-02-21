تبدأ صحة الشعر من فروة الراس، لذلك على كل فتاة وسيدة ان تهتم بصحة فروة الرأس ومن ثم شعرها، لذلك نقدم نصائح للعناية بفروة الرأس،بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

نصائح للعناية بفروة الرأس في المنزل

احرص على نظافة فروة الرأس: قم بغسل فروة الرأس بانتظام باستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك وفروة رأسك. اختر شامبو خالي من المواد الكيميائية القاسية والملطِّخة والمهيجة. يمكنك أيضًا استخدام شامبو مضاد للقشرة إذا كنت تعاني من هذه المشكلة.

تجنب استخدام الماء الساخن: قم بغسل شعرك بالماء الفاتر أو البارد بدلاً من الماء الساخن. الماء الساخن يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس ويسبب جفافها وتهيجها.

تجنب استخدام المنتجات الكيميائية القوية: قد تحتوي بعض المنتجات الكيميائية مثل الصبغات والمستحضرات الكيميائية القوية على مواد قد تسبب تهيج فروة الرأس، حاول استخدام منتجات طبيعية وخالية من الكيماويات قدر الإمكان.

تنظيف فرشاة الشعر: قم بتنظيف فرشاة الشعر بانتظام لإزالة الشعر المتراكم والشوائب. قم بغسلها باستخدام ماء فاتر وصابون معتدل، ثم جففها تمامًا قبل استخدامها مرة أخرى.

التغذية السليمة: تناول نظام غذائي متوازن وصحي يعزز صحة فروة الرأس والشعر. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والبروتين والأحماض الدهنية الأوميغا-3 في نظامك الغذائي.

تجنب الإفراط في استخدام المنتجات التصفيف: قد تحتوي المنتجات التصفيف مثل الجل والشمع والرذاذ على مواد قد تسد مسام فروة الرأس وتسبب تراكم الشوائب. استخدم المنتجات بشكل معتدل وتأكد من غسلها جيدًا بانتهاء اليوم.

تجنب الحك والتجاعيد الزائدة: حاول أن لا تحك فروة الرأس بشكل مفرط أو تجعل أدوات التصفيف تجرح فروة الرأس. الاحتكاك المفرط يمكن أن يزيد من تهيج فروة الرأس ويؤدي إلى ظهور المشاكل مثل فرح الفراش.

إذا استمرت مشكلة فروة الرأس أو تفاقمت الأعراض، فإنه قد يكون من الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب.