بعد 8 شهور من سقوطها.. البحر يرد محفظة امرأة بريطانية إليها|ماذا حدث؟

تخيل لو أنك فقدت محفظتك في البحر وبقيت تبحث عنها لشهور، ثم جاء البحر وأعادها إليك فجأة.

أمر لا يصدق أبدًا، لكن هذا بالضبط ما حدث لمارسي كالاويرت، الساكنة في جزيرة نائية بالقرب من توفينو في كولومبيا البريطانية.

خلال تجولها على الشاطئ مع كلابها، عثرت على محفظتها الشخصية المفقودة منذ يونيو 2023 بين الحطام الذي جرفه المد على رمال الشاطئ.

وكانت مارسي قد أسقطت محفظتها عن طريق الخطأ في البحر أثناء صعودها على متن القارب، حيث لم تغلق جيب حقيبتها التي وضعت فيه المحفظة.

وقالت في مقابلة مع CHEK News يوم الخميس: "لقد سمعت دفقة الماء عندما دخلت قاربي، ولم أكن قد أغلقت الجيب بشكل صحيح".

ولكن البحر قد أعاد المحفظة إليها بعد مرور أشهر، فوجدتها على الشاطئ بالصدفة مغطاة بالرمال.

وقد تقبلت مارسي، التي تشتهر بتوثيق حياتها في الجزيرة على TikTok مع أكثر من 47,000 متابع، الأمر الواقع بفقدان المحفظة سابقًا بعد أن لم يجد الغواص أثرًا لها.

انتشر مقطع فيديو لمارسي على نطاق واسع عبر TikTok، حيث وصلت مشاهداته إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتواصلت وسائل الإعلام والوكالات معها من جميع أنحاء العالم.

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https://www.instagram.com/p/C3YovzJPV2b/?igsh=MW5meXR3YjBma2U4OQ==