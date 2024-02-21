عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهووس بشياطين ماضيه .. «هايلي» تُصعّد حدة انتقاداتها ضد «ترامب»

هايلي وترامب
هايلي وترامب

وجهت المنافسة الأمريكية للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة نيكي هايلي، انتقادات حادة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالًا".

وحسب وكالة “فرانس برس”، ترفض هايلي المتأخرة عن ترامب في الاستطلاعات، الانسحاب من الانتخابات التمهيدية، وهو ما يثير حفيظة حملة الرئيس السابق الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا عدة مرفوعة ضده أمام المحاكم.

وقبل أيام من انتخابات تمهيدية ستجرى السبت في معقلها بكارولاينا الجنوبية، رأت هايلي أن ترامب "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام".

وقالت أمام أنصارها "إنه مشتّت تماما، وكل شيء يتمحور حوله. إنه مهووس بشياطين ماضيه لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون".

وأضافت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة  "لا أخشى انتقام ترامب وأرفض الاستسلام".

وكانت تصريحات أدلى بها ترامب في نهاية الأسبوع الماضي قد استدعت ردود فعل مندّدة، إذ قال إنه سيشجّع روسيا على مهاجمة دول منضوية في حلف شمال الأطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه التكتل.

وقالت هايلي "من غير الطبيعي إنفاق 50 مليون دولار في حملة تبرعات على قضايا شخصية أمام المحاكم"، في إشارة إلى متاعب ترامب القضائية.

وأضافت "من غير الطبيعي تهديد أناس يدعمون خصمك، ومن غير الطبيعي أن تدعو روسيا لغزو بلدان منضوية في حلف شمال الأطلسي".

ترامب هايلي نيكي هايلي دونالد ترامب الحزب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

سعر الذهب اليوم 21-2-2024

ترشيحاتنا

بداية من السبت المقبل.. 10 شروط للترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-2-2024

تخفيضات تصل لـ 40%.. بشرى سارة للمواطنين لتوفير السلع الغذائية قبل رمضان

حكم المشاركة بالمسابقات واللعب على المشاريب.. احذر من الوقوع في القمار

إعلامي: الزمالك خاض مباراة الإسماعيلي وسط ظروف مختلفة

بعد تشبيه إسرائيل بنظام هتلر.. رئيسا كولومبيا وبوليفيا يدعمان دا سيلفا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

دراسة غريبة لرواد السوشيال ميديا: الوجه المبتسم لا يعبر عن السعادة

بسبب الابتسامة.. وفاة عريس هندي قبل زفافه| ما القصة؟

جسم ممشوق.. مي حلمي تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ