مهووس بشياطين ماضيه .. «هايلي» تُصعّد حدة انتقاداتها ضد «ترامب»

وجهت المنافسة الأمريكية للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة نيكي هايلي، انتقادات حادة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالًا".

وحسب وكالة “فرانس برس”، ترفض هايلي المتأخرة عن ترامب في الاستطلاعات، الانسحاب من الانتخابات التمهيدية، وهو ما يثير حفيظة حملة الرئيس السابق الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا عدة مرفوعة ضده أمام المحاكم.

وقبل أيام من انتخابات تمهيدية ستجرى السبت في معقلها بكارولاينا الجنوبية، رأت هايلي أن ترامب "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام".

وقالت أمام أنصارها "إنه مشتّت تماما، وكل شيء يتمحور حوله. إنه مهووس بشياطين ماضيه لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون".

وأضافت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة "لا أخشى انتقام ترامب وأرفض الاستسلام".

وكانت تصريحات أدلى بها ترامب في نهاية الأسبوع الماضي قد استدعت ردود فعل مندّدة، إذ قال إنه سيشجّع روسيا على مهاجمة دول منضوية في حلف شمال الأطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه التكتل.

وقالت هايلي "من غير الطبيعي إنفاق 50 مليون دولار في حملة تبرعات على قضايا شخصية أمام المحاكم"، في إشارة إلى متاعب ترامب القضائية.

وأضافت "من غير الطبيعي تهديد أناس يدعمون خصمك، ومن غير الطبيعي أن تدعو روسيا لغزو بلدان منضوية في حلف شمال الأطلسي".