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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفع صفقة الرهائن.. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور مصر اليوم

بريت ماكجورك
بريت ماكجورك

يعود منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك إلى المنطقة، حيث تعمل الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدة في تأمين اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، من المتوقع أن يزور ماكجورك القاهرة اليوم الأربعاء، وإسرائيل الخميس، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وسيكون التركيز الأكبر في الرحلة على "المفاوضات بشأن الرهائن".

ويعد هذا أحدث مسؤول أمريكي يقوم برحلة إلى المنطقة لمحاولة تقريب الصفقة من خط النهاية.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن ماكجورك، سيسعى إلى دفع صفقة الرهائن إلى الأمام والضغط من أجل الحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن الهجوم على رفح خلال رحلة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعقد محادثات الأربعاء في مصر والخميس في إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في القاهرة الأسبوع الماضي بمسؤولين من إسرائيل وقطر.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في تلك المحادثات، لا تزال هناك فجوات واسعة في التوصل إلى اتفاق نهائي.

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دفع صفقة الرهائن.. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور مصر اليوم

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