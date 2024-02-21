لقاء سويدان تشارك كواليس مسلسل "قلع الحجر"

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها لقطات من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت لقاء في الفيديو بملابس ريفيه سوداء، وعلقت:"قلع الحجر".

وتدور أحداث المسلسل بصعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة.



أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة



عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين، إخراج حسني صالح.