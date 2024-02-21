تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.