تدشين مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا في الوادي الجديد

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، استمرار عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا بالمحافظة، في صورة تعكس مدى أهمية تربية النشء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.



تنفيذ برامج دينية للأطفال بالمساجد

وأكدت المديرية أن مكاتب تحفيظ القرآن تأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بمكاتب التحفيظ باعتبارها محطة مهمة جدًا في حياة أبنائنا، واستشعارا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأئمة وأن تلاوة القرآن الكريم ومعرفة أحكامه من الأمور التي لا بد أن يتعلمها كل مسلم، لاسيما أن الدور الحقيقي للمسجد يتمثل في إقامة العبادات وتلاوة القرآن الكريم.

وقالت المديرية إنه يتم تنفيذ برامج دينية للأطفال بالمساجد تهدف إلى تنمية الوعي الديني والثقافي لدى الأطفال، من خلال أنشطة تعليمية وتربوية متنوعة تشمل حفظ القرآن الكريم، والتدريب على القيم الأخلاقية والسلوكية، وغرس مبادئ الانتماء والولاء للدين والوطن، وذلك بأسلوب مبسّط وجاذب يتناسب مع الفئات العمرية المشاركة.