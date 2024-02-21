الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ 31 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.