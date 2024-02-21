محافظ الفيوم ووفد "التنمية المحلية" يبحثان آليات إنشاء مجمع لصناعات زيتون المائدة

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أهمية قطاع زيتون المائدة باعتباره يمتلك مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كافة مراحل وسلاسل القيمة ذات الصلة، لافتاً إلى أن المحافظة تتمتع بميزة نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع وفد من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير، ومدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والذي تم خلاله مناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.



وتم خلال اللقاء تبادل كافة الرؤى والأفكار، الخاصة بمشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، واستعراض كافة الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وبحث آليات توحيد وتشبيك جهود كافة الجهات المعنية، بتنفيذ المشروع، حتي يري النور في القريب العاجل، مما سيعود بالنفع على المواطنين.



واستعرض مستشار وزير التنمية المحلية، ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، المخطط العام للمشروع وأهدافه، ووصف الموقع، والتصميم المقترح لتنفيذ المشروع والذي سيبدأ بمساحة 5 أفدنة كمرحلة أولي، مع إمكانية التوسع المستقبلي للمشروع، والبرنامج الزمني ومراحل تنفيذ المشروع.



وأوضح المحافظ، أن المنطقة التي سيتم إنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة عليها ستكون بمثابة منطقة لوجستية صناعية مهمة، موجهاً كافة المسئولين المعنيين عن تنفيذ المشروع، بضرورة توفير كافة المعلومات الفنية المطلوبة، لمساعدة المكتب الاستشاري في إعداد مخطط عام للمشروع وتصميم حقيقي واقعي، وإعداد اللوحات والرسومات التصميمية بشكل دقيق.



وأكد الأنصاري، حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للخروج بأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامجها التنموية، لافتاً إلي أهمية وجود خطة استراتيجية، وتضافر كافة الجهود، للوصول للأهداف المرجوة، والنتائج الملموسة على أرض الواقع، معربًا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع، بالتعاون مع باقي شركاء التنمية.

وفي الختام، قام وفد وزارة التنمية المحلية، بزيارة ميدانية لموقع مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، للمعاينة على الطبيعة، وإبداء أية ملاحظات للعمل على تذليلها في أسرع وقتٍ ممكن، تمهيداً للبدء بالمشروع في القريب العاجل.

