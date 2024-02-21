عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم ووفد "التنمية المحلية" يبحثان آليات إنشاء مجمع لصناعات زيتون المائدة

صدى البلد

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أهمية قطاع زيتون المائدة باعتباره يمتلك مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كافة مراحل وسلاسل القيمة ذات الصلة، لافتاً إلى أن المحافظة تتمتع بميزة نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع وفد من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير، ومدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والذي تم خلاله مناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.


وتم خلال اللقاء تبادل كافة الرؤى والأفكار، الخاصة بمشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، واستعراض كافة الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وبحث آليات توحيد وتشبيك جهود كافة الجهات المعنية، بتنفيذ المشروع، حتي يري النور في القريب العاجل، مما سيعود بالنفع على المواطنين.


واستعرض مستشار وزير التنمية المحلية، ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، المخطط العام للمشروع وأهدافه، ووصف الموقع، والتصميم المقترح لتنفيذ المشروع والذي سيبدأ بمساحة 5 أفدنة كمرحلة أولي، مع إمكانية التوسع المستقبلي للمشروع، والبرنامج الزمني ومراحل تنفيذ المشروع.


وأوضح المحافظ، أن المنطقة التي سيتم إنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة عليها ستكون بمثابة منطقة لوجستية صناعية مهمة، موجهاً كافة المسئولين المعنيين عن تنفيذ المشروع، بضرورة توفير كافة المعلومات الفنية المطلوبة، لمساعدة المكتب الاستشاري في إعداد مخطط عام للمشروع وتصميم حقيقي واقعي، وإعداد اللوحات والرسومات التصميمية بشكل دقيق.


وأكد الأنصاري، حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للخروج بأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامجها التنموية، لافتاً إلي أهمية وجود خطة استراتيجية، وتضافر كافة الجهود، للوصول للأهداف المرجوة، والنتائج الملموسة على أرض الواقع، معربًا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع، بالتعاون مع باقي شركاء التنمية.
وفي الختام، قام وفد وزارة التنمية المحلية، بزيارة ميدانية لموقع مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، للمعاينة على الطبيعة، وإبداء أية ملاحظات للعمل على تذليلها في أسرع وقتٍ ممكن، تمهيداً للبدء بالمشروع في القريب العاجل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بعد وصول كيلو السكر لـ65 جنيها.. التموين تزف بشرى للمواطنين.. وحبس التجار المتلاعبين|تفاصيل

بالأحضان والقبلات.. رد فعل مثير لـ محمد رمضان داخل المحكمة |فيديو

تخفيضات 50%.. أسعار ياميش رمضان في معارض وزارة التموين 2024

جمال رشدي: مرافعة الجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية 26 فبراير

حركة فتح: مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بآخر صورها| شاهد

زينة ومي وبسمة ووفاء.. نجمات بالحجاب على الشاشة في رمضان 2024

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

فيديو

الذهب يفاجئ الجميع وتفاصيل سعر الدولار اليوم.. شاهد

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ