عربية النواب تشيد بتحذيرات مصر من المخاطر الكارثية لخطط إسرائيل لاقتحام رفح

أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من تحذيرات مصر الحاسمة والواضحة أمام مجلس الأمن الدولى من المخاطر الكارثية لخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلى لاقتحام رفح الفلسطينية ، ومطالبتها من المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذا المخطط من حكومة الاحتلال الإسرائيلى.

ووصف " أباظة " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم كلمة السفير اسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم أمام جلسة مجلس الأمن التى أشار فيها إلى إن مصر تتحمل العبء الأكبر سياسيا ‏وأمنيا وإنسانيا جراء الحرب الجائرة على الأشقاء في قطاع غزة لا سيما مع إخفاق مجلس الأمن في إيقاف ‏الحرب بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الأوضاع الراهنة داخل الأراضى الفلسطينية.

وثمن تأكيد السفير اسامة عبد الخالق على التزام مصر بالعمل المضني والمتواصل لوقف نزيف الدماء ‏والنزاع المدمر واستعادة الأفق السياسي وتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأمن والاستقرار والتأكيد على موقف مصر الداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية ‏مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ‏

وأوضح أن مصر تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وفلسطين والجانب ‏الإسرائيلي لسرعة إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ودفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة ‏وبأكبر قدر ممكن؛ لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنقاذ الأشقاء من الحصار الجائر المفروض ‏من سلطات الاحتلال والتصدي للمحاولات الإسرائيلية؛ لفرض التهجير القسري وتصفية قضية الشعب ‏الفلسطيني النبيلة. ‏

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفورى للاعتداءات الوحشية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ووقف مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلى للتهجير القسري للفلسطينيين موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده البطولى فى وجه الاحتلال الاسرائيلى.

كان السفير أسامة عبد الخالق ناشد مجلس الأمن وكل القوى الدولية المسئولية؛ إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، ‏مؤكدا أن ذلك لن يعرقل جهود الوساطة الجارية بل سيوفر لها النجاح، محذرا في الوقت ذاته من المخاطر ‏الكارثية التي تهدد الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح. ‏

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار على غزة، قائلا: ‏‏«دعونا نتوسط ونتفاوض وسط انسياب المساعدات الإنسانية واستعادة الهدوء، لتضميد جراح المصابين خاصة ‏الأطفال والنساء بدلا من التفاوض وسط الخراب والدمار التي خلفته آلة الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني».‏