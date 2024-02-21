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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد أغنية حبيتك.. نسمة محجوب: لست رومانسية

نسمة محجوب
نسمة محجوب

كشفت الفنانة نسمة محجوب عن شخصيتها ما إذا كانت رومانسية ام لا خاصة بعد طرحها أغنية "حبيتك" فى عيد الحب.

وقالت نسمة محجوب لصدى البلد:  رومانسية، أنا شخصية عملية أكثر، أحاول باستمرار أن حسب كل خطواتى التى أخطوها، وتفكيرى العملى يغلب على التفكير العاطفى.

وكشفت الفنانة نسمة محجوب عن سر ابتعادها عن التمثيل فى الفترة الأخيرة بعد أن خاضت التجربة فى أكثر من عمل فنى.

وقالت نسمة محجوب لصدى البلد : حتى الآن ما يتم عرضه لا يرضينى، وأراه لا يتناسب معى، أن التمثيل بالنسبة لى ليس المهنة الرئيسية، وبالتالى الغناء ياخذ مساحة أكبر من تفكيرى بعكس التمثيل، والذى أتمنى أن أعود إليه مجددا خاصة أننى قدمت بعض الأعمال بشكل جيد.  

كشفت الفنانة نسمة محجوب عن تفاصيل ظهورها فى كليب "حبيتك" بأكثر من لوك مختلف والذى تم طرحه فى عيد الحب.

وقالت نسمة محجوب : بالفعل كنت حريصة على ظهورى بالكليب بأكثر من لوك مختلف لشعرى، وكان ذلك بالاتفاق مع فريق العمل ككل، فضلا عن أجواء الكليب والألوان المبهجة التى تم استعادة بها لتتناسب مع أجواء عيد الحب، ولكن ليس بشكل نمطى أو تقليدى حيث ابتعدنا عن الأحمر النارى الذى يعد رمز عيد الحب، واعتمدنا أكثر على البهجة والفرحة من خلال التركيز على وجود الزهور، والإضاءة الفاتحة المبهجة.  

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