ميدو يكلف المستشار محمد رشوان باتخاذ إجراءات قضائية ضد اتحاد الكرة

كلف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، المستشار محمد رشوان، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بأزمة اتحاد الكرة الأخيرة المتعلقة باعتماد رخص المدربين الذين خاضوا دورة المسار السريع التي نظمها الاتحاد تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، بالإضافة لمدى قانونية تولي علاء نبيل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في ظل عدم امتلاكه الرخصة التدريبية pro.

كان ميدو أكد عدم انطباق شروط منصب المدير الفني لاتحاد الكرة على علاء نبيل أسوة بجمال محمد علي الذي تم ترشيحه من قبل وتم رفض اسمه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم امتلاكه الرخصة المناسبة، وبناءً عليه لم يتم اعتماد الرخص الصادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري، خصوصا أنها لا تتضمن محتوى علميا واضحا ومكتوبا.

المستشار محمد رشوان