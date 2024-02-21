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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كاشفة لما يحدث من انتهاكات إسرائيلية

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، جاءت كاشفة لما حدث وما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات غير قانونية تتم على الأراضي الفلسطينية، وعدوان على الشعب الفلسطيني، امتد لأكثر من 75 عامًا، ليكون أطول احتلال في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن المرافعة جاءت اتسكمالًا للدور التاريخي المصري الداعم للشعب الفلسطيني والمتبني لقضيته في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها اليوم عبر إبداء الرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المرتبتة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن مصر واجهت العالم بالانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيلي في فلسطين من خلال مرافعتها التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، حيث كانت شاملة ووافية ومؤكدة على اختصاص محكمة العدل الدولية فيما يخص الرأي الاستشاري للممارسات الإسرائيلية في فلسطين.

 

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن المرافعة تؤكد أن مصر وإن كانت في سلام مع إسرائيل من خلال المعاهدة الموقع بينهما، إلا أن المعارك الدبلوماسية والقانونية مستمرة، ومصر مستمرة بكل ما أوتيت من قوةلدعم الأشقاء في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون والأعراف الدولية التي تحترمها مصر.

 

وشدد المستشار رضا صقر على أنه يجب أن يبذل المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الممارسات غير المشروعة التي تتم على الأراضي الفلسطينية وجرائم التمييز العنصري والإبادة الجماعية.

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