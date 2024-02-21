شل العالمية تتطلع لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة فى مصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات والمباحثات ، حيث عقد جلسة مباحثات مع يوجين أوكيبير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشؤون الاستكشاف والإستراتيجية ومحفظة الأعمال ، بحضور روول ماس نائب رئيس الشركة لمشروعات غاز شرق المتوسط وداليا الجابري رئيس شل مصر والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وذلك فى ختام فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ايجبس ٢٠٢٤ .



واوضح الملا أنه تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة فى مصر ، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة فى إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

واضاف الملا ان شركة شل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول وهناك تعاون ونجاحات معها خلال السنوات الماضية فى الانشطة البترولية المختلفة ، لافتاً إلى اهمية الاسراع فى اعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام احدث التكنولوجيات للإسراع فى وضعها على الإنتاج.



ومن جانبه أكد يوجين على اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك ، لافتاً إلى تطلع الشركة لتحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

واوضحت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر ، ان هناك ثقة فى قطاع البترول المصري ، ومازال هناك فرص جاذبة لاستثمارات الشركة فى ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة، واضافت ان هناك تعاون مثمر مع شركة ايجاس والشركاء اينى وبتروناس للانتهاء من الاعمال فى التوقيتات المحددة .



انشطة يونايتد انرجى جروب فى منطقة الصحراء الغربية



والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة مع سونج يو رئيس العمليات بمجموعة يونايتد انرجى جروب والوفد المرافق المشارك فى مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ ، بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

واشار الملا إلى انه تم خلال اللقاء استعراض انشطة الشركة فى مناطق عملها فى برج العرب وابو سنان وغرب وادى النطرون فى الصحراء الغربية ، كما تم استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام .

ومن جانبه اعرب سونج يو عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر ومعرض ايجبس ، مشيراً إلى ان تحويله إلى مؤتمر شامل للطاقة خطوة هامة لتجمع اكبر قدر من شركات الطاقة فى العالم ، مشيداً بجهود المهندس طارق الملا ودعمه للشركة ، لافتاً إلى ان الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة .



يناقش مع طاقة السعودية خططها التوسعية



التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار بشركة طاقة "السعودية"، أمير نسيم بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ، وناقش الجانبان خطط عمل الشركة بمصر فى مجال خدمات حفر الآبار فى ظل استحواذها على إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة بمصر وسعيها للتوسع فى تقديم خدماتها بمصر، وأوضح نسيم أن مصر تُعدّ من الدول الاستراتيجية لشركة (طاقة)، التي تسعى لضخ مزيد جزء كبير من استثمارات الخطة المستقبلية للشركة خلال العامين المقبلين .

وأكد الوزير أن الخطط التنموية التى تعمل عليها مصر توفر فرصاً كبيرة للشركات وأن الزخم الذى يوفر معرض إيجبس فى دوراته يحقق للدولة والشركات أهدافهما فى زيادة الإنتاج والعمل .

حضر اللقاء حسام أبوسيف نائب رئيس شركة طاقة

لأفريقيا والعراق وتدمير ناصر المدير المالى للمنطقتين.





مصر وتنزانيا .... دعم التعاون فى مجالات الغاز الطبيعى والهيدروجين



استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جوديث كابينجا نائب وزير الطاقة التنزانى للانتقال الطاقى والوفد المرافق حيث تم بحث فرص التعاون بين البلدين فى مجالات الغاز الطبيعى والهيدروجين.

وخلال اللقاء أكد الملا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى استعداد قطاع البترول المصرى الكامل للتعاون مع الجانب التنزانى فى المشروعات الاستراتيجية التى تخدم أهداف الدولتين.



ومن جانبها أشادت نائبة وزير الطاقة التنزانى بالتنظيم المتميز لمؤتمر إيجبس ٢٠٢٤ وأنه أصبح منصة عالمية هامة للطاقة ، مشيرةً إلى رغبة بلادها التعاون مع قطاع البترول المصرى فى مشروعات الهيدروجين والغاز الطبيعى .





يلتقى وفد شركة تكنيب



التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ماركو فيللا رئيس شركة تكنيب ومساعده فرانشيسكو كاماراتا خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 ، بحضور المهندس محمود ناجى وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ، والمهندس أحمد سمير مدير عام المشروعات بالوزارة وتناول اللقاء موقف تقدم الأعمال فى مشروع إنتاج السولار بصعيد مصر التابع لشركة أنوبك ، وإمكانيات الشركة فى تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات ، والحلول الرقمية ، وإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتوربينات المائية ، والوقود الحيوى المستدام والشراكة المثمرة والممتدة بين تكنيب وبتروجت .



التوسع فى استخدام التكنولوجيا اليابانية فى أنشطة صناعة البترول المصرية



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ، بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من مسؤولي الشركات اليابانية المشاركه فى مؤتمر ايجبس ، حيث تم بحث فرص الاستثمار امام الشركات اليابانية للعمل في صناعة البترول والغاز المصرية.

واوضح المهندس طارق الملا ان هناك علاقة وطيدة بين مصر واليابان وتعاون مثمر مع الشركات اليابانية العاملة في مصر فى مجال الطاقة خاصة استخدام احدث التكنولوجيات فى مجالات البترول والغاز.

ومن جانبه اوضح السفير الياباني ان هناك تعاون بين الشركات اليابانية وهيئة البترول المصرية فى عديد من الانشطة البترولية ، ونتطلع لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.



*ويبحث مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية فى صناعة البترول والغاز.*



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ويندر ساندو نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد لخطوط الإنتاج والتكنولوجيا العالمية والوفد المرافق ، حيث تم استعراض إمكانية الشركة لما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وحلول رقمية فى انشطة البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز.

واكد الملا على ان قطاع البترول والغاز لديه استراتيجية واضحة تعتمد على توظيف واستخدام احدث التكنولوجيات المبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج ، وان شركة ويذرفورد من الشركات الرائدة فى هذا المجالات.



ومن جانبه اعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد عن سعادته بالتعاون مع قطاع البترول المصري ، لافتاً إلى شركة ويذرفورد توفر التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية فى انشطة البحث والاستكشاف ، وهناك تجارب ناجحة مع شركة بتروبل فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، ونسعى إلى زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.



