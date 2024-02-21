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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مذكرة تفاهم لتقديم الحلول الذكية بين صان مصر وSiemens العالمية

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر (صان مصر) وشركة Siemens العالمية لتقديم الحلول الذكية لترشيد الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر إيجبس 2024.


وقعها المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر و المهندس محمد خليفة العضو المنتدب للصناعات الرقمية بشركة Siemens للصناعات الرقمية بالشرق الاوسط ووائل عمر المدير العام التنفيذي للشركة .

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ويأتى التوقيع في إطار السعى المستمر لصان مصر لتطوير الخدمات التي تقدمها ضمن منظومة صناعة البترول فى مصر أو عبر مواقع عملها خارج مصر والتي تأتى كذلك ضمن استراتيجية ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ورسم خريطة طريق للتحول الرقمى و تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجالات التحول الرقمى وإستمراراً للنجاح الذى يحققه تعظيم الاعتماد على التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية منذ عام 2016 مع انطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستغلال كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ وتشغيل المشروعات البترولية والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع و جهود قطاع البترول لتحقيق الإستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من التطبيقات الرقمية فى مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه.

وتوقع مذكرة تفاهم مع DNV العالمية لإصدار شهادات الحد من انبعاثات الميثان.


وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للصيانة (صان مصر) وDNV العالمية للتعاون فى مجال إصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة.


وذلك ضمن أهداف استراتيجية ورؤية الوزارة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحد من انبعاثات الغازات المستمرة وتضمنت المذكرة التعاون في مجال التفتيش والمراجعة وإصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة وكفاءة وتحسين استخدام الطاقة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للحفاظ علي البيئة والعمل علي دعم الخطة الخاصة بخفض الانبعاثات والتكامل لتقديم الخدمة لشركات قطاع البترول الشقيقة لدعم تنفيذ تلك التوصيات علي أكمل وجه.
وقع المذكرة المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر و المهندس هشام الجرواني نائب رئيس شركة DNV بشمال أفريقيا.

أستخدام الطاقة الانبعاثات الكربونية الأنشطة البترولية البترول والثروة المعدنية التطبيقات الرقمية التكنولوجية الحديثة

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