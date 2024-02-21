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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة التعليم المفتوح بـ تجارة جامعة عين شمس على هذا الرابط

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن نتيجة برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم و ثانوية عامة) والتعلم المدمج دور يناير 2024 على الرابط التالى اضغط هنا.


وأكد الدكتور خالد قدري، أن تم إعداد جدول محاضرات برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم - نظام ثانوية عامة) والتعلم المدمج اعتبارا من 23-2-2024 للعام الجامعي 2023-2024.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج


الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

- صورة المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:
- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- أصل التجنيد (للذكور المصريين).

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

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