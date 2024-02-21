نتيجة التعليم المفتوح بـ تجارة جامعة عين شمس على هذا الرابط

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن نتيجة برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم و ثانوية عامة) والتعلم المدمج دور يناير 2024 على الرابط التالى اضغط هنا.
وأكد الدكتور خالد قدري، أن تم إعداد جدول محاضرات برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم - نظام ثانوية عامة) والتعلم المدمج اعتبارا من 23-2-2024 للعام الجامعي 2023-2024.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج
الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.
- صورة المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.
- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).
الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:
- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).
- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.
- أصل التجنيد (للذكور المصريين).
- 4 صور شخصية.
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.