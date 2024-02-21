نتيجة التعليم المفتوح بـ تجارة جامعة عين شمس على هذا الرابط

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن نتيجة برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم و ثانوية عامة) والتعلم المدمج دور يناير 2024 على الرابط التالى اضغط هنا.



وأكد الدكتور خالد قدري، أن تم إعداد جدول محاضرات برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم - نظام ثانوية عامة) والتعلم المدمج اعتبارا من 23-2-2024 للعام الجامعي 2023-2024.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج



الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

- صورة المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:

- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- أصل التجنيد (للذكور المصريين).

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.