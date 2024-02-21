محافظ الدقهلية يفتتح الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بالمنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الممشى السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة بطول 1,250 متر ليكون متنفسا ترفيهيا لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية عامة وللأسر ولكبار السن والشباب وجميع الفئات وهو يعد أطول ممشي سياحي في المحافظة بالمجان .

ورافق المحافظ في الافتتاح عددا من النواب وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء .

وأشار " مختار " الي إن الممشى السياحي الجديد هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب الدقهلية بمناسبة الاحتفال بعيدهم القومي بالإضافة إلي العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها علي مدار العشر سنوات الماضية لا سيما المشروع الأكبر والاضخم في العصر الحديث إلا وهو مبادرة حياة كريمة ، بالإضافة إلي افتتاح العديد من الميادين بنطاق المحافظة ومنهم ميدان الشهداء وميدان النسور وميدان رمسيس بمدينة المنصورة وتطوير إعادة رصف شارع الجيش وقناة السويس وعبدالسلام عارف والمشايه والجمهورية ، مشيراً إلي انه جاري تطوير كورنيش النيل بالمشايه السفلية بالمنصورة.

واوضح " مختار " أن الممشى الجديد مخصص للسير علي الاقدام وللدرجات والعاب الأطفال وليس لمرور السيارات أو الدرجات النارية ويضم مقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية ، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية عامة .

واضاف " المحافظ " أن الدخول للممشى الجديد بالمجان ومراقب بمنظومة كاميرات وخدمات أمنية متواصلة وخدمات نظافة متكاملة وهناك متابعة مستمرة للممشي مني شخصياً.

وقال " مختار " نسعي لأن تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الامكان الترفيهية بها ورصف شوارعها وتطوير وتجميل الميادين بها ، مؤكداً أننا جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة مستمرون بكل عزم وإصرار علي تطوير مدينة المنصورة عاصمة الفن والثقافة والطب والأدب بالإضافة إلي تطوير كافة مدن المحافظة .



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