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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بالقومي للامتحانات يكشف آليات وضع الاختبارات لجميع المراحل التعليمية.. فيديو

طلاب مدارس
طلاب مدارس

كشف الدكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، اليات وضع الاختبارات لجميع المراحل التعليمية، مؤكدا علي أن الامتحانات تكون فى المناهج المحددة فقط، حيث يلتزم واضعو الامتحانات بالأجزاء المخصصة حسب الخريطة الزمنية للفصل الدراسي.
 

وأكد الدكتور محمد خلال تصريحاته لصدي البلد، أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، بالاضافة أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب. 

 
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي إلى، أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وان يراعي وقت الامتحان مع مستواه.

 

 
وشدد علي أن  تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، مؤكدا أن جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

 

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