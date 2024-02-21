لامبورجيني ذهبية وتليفون معجب| ماذا حدث مع محمد رمضان في المحكمة.. وهذه حقيقة حبس "نمبر وان"

محمد رمضان يسلم نفسه.. داخل عربية ذهبية اللون ومكتوب عليها "نمبر وان"، وصل الفنان محمد رمضان صباح اليوم إلي محكمة جنوب الجيزة برفقه شقيقه، وتساءل الجميع عن السبب وراء تواجد محمد رمضان داخل المحكمة.

وبمجرد وصول محمد رمضان داخل سيارته، التف المعجبون حوله واتخذوا بعض الصور التذكارية معه، وقام محمد رمضان بإلقاء التحية علي جمهوره، ثم توجه إلي مبني المحكمة.. وإليكم تفاصيل القضية في السطور التالية.

محمد رمضان يسلم نفسه

وحضر الفنان محمد رمضان داخل محكمة الجيزة صباح اليوم، لحضور نظر المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه عامًا في اتهامه بالتجمهر وإذاعة أخبار كاذبة، بالقضية التي حملت رقم 8340 لسنة 2023 جنح الجيزة.

وطلب دفاع محمد رمضان براءته استنادا على أن الواقعة لها صورة أخرى، وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة، وعدم وجوب الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ودفع ببطلان الحكم المطعون لقصوره في التثبيت والخطأ في تطبيق القانون والقصور في تحقيقات النيابة العامة وعدم صحة اسناد الاتهام.