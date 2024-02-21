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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

ميدو
ميدو

أعلن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تكليف المستشار محمد رشوان، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بأزمة اتحاد الكرة الأخيرة المتعلقة باعتماد رخص المُدربين الذين خاضوا دورة المسار السريع التي نظّمها الاتحاد، تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، بالإضافة لمدى قانونية تولي علاء نبيل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، في ظل عدم امتلاكه الرخصة التدريبية pro.

ميدو 

"ميدو" يقاضي اتحاد الكرة

وقال “رشوان” في تصريحات إعلامية، إنه سيعلن عن الإجراءات القانونية التي سنتخذها ضد اتحاد الكرة، بعد الانتهاء منها في أقرب وقت.

كان “ميدو” أكد عدم انطباق شروط منصب المدير الفني لاتحاد الكرة على علاء نبيل أسوة بجمال محمد علي الذي تم ترشيحه من قبل وتم رفض اسمه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم امتلاكه الرخصة المناسبة وبناء عليه لم يتم اعتماد الرخص الصادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري خصوصا انها لا تتضمن محتوى علمي واضح ومكتوب.

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اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة طلبات حسام حسن

وتعقد إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعًا اليوم الأربعاء، من أجل بحث ومناقشة مطالب حسام حسن، قبل معسكر شهر مارس المقبل، الذي سيخوض فيه الفراعنة دورة ودية بالإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

ويشهد اجتماع اتحاد الكرة أيضًا، مناقشة بعض الأمور الخاصة بعلاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بعد عودته من تونس، والمشاركة في اجتماعات اتحادات شمال إفريقيا.

تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم كواليس تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لأزمة صحية.

حسام حسن 

وقال الكومي عبر قناة إم بي سي مصر: "حسام حسن تواجد في الإسماعيلية لفترة طويلة لحضور مباراة الإسماعيلي والزمالك ولم يتناول أي طعام طوال اليوم".

وأضاف "أثناء طريق العودة إلى القاهرة تناول وجبة سريعة عبارة عن أسماك وبعدها شعر بآلام في المعدة وتناول مسكن ليشعر بعدها بحالة اختناق بسبب الحساسية وتم نقله سريعا إلى المستشفى".

وأتم تصريحاته "حسام حسن الآن في حالة صحية جيدة وأصر على حضور مباراة سيراميكا والبنك الأهلي من الملعب".

عانى حسام حسن من إجهاد شديد بسبب بدء العمل مبكرا من خلال اجتماعه بالجهاز المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات ثم حرص على السفر إلى الإسماعيلية لحضور مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك.

شاهد حسام حسن المباراة بشكل طبيعي ودوّن ملاحظاته الفنية لمناقشتها مع الجهاز المعاون، وحرص مسئولو الإسماعيلي على تكريم الجهاز الفني للمنتخب.

عقب الوصول إلى القاهرة شعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس، وفي المستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كشفت الفحوصات الطبية عن معاناة حسام حسن من حساسية شديدة وتسمم في المعدة نتيجة وجبة تناولها في طريق عودته إلى القاهرة، ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 4 ساعات.

خرج حسام حسن من المستشفى في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بعد الاطمئنان على حالته مع توصية طبية بضرورة الراحة.

ميدو يقاضي اتحاد الكرة اتحاد الكرة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة طلبات حسام حسن حسام حسن تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

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