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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استحواذ بنسبة 70%| اتحاد منتجي الحبوب الروسي: مصر أكبر الأسواق المستوردة للقمح

علم روسيا
علم روسيا

كشف رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي، أن روسيا تحافظ على صدارة موردي القمح لمصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال زلوتشيفسكي لـ “روسيا اليوم”، اليوم الأربعاء، إن عروض الأسعار التي قدمتها روسيا كانت بناء على 245 دولارًا، لكن الأسعار في الأسواق العالمية آخذة في الانخفاض وفي ظل ذلك استفادت أوكرانيا ورومانيا من الفرصة وقدمتا عروض أسعار أفضل.

وأشار إلى أن مصر تشتري القمح بشكل تقليدي من روسيا، موضحًا أن القاهرة تعد أكبر الأسواق للقمح الروسي، حيث تستحوذ روسيا على حصة تبلغ 60% - 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة.

وفي وقت سابق أظهرت بيانات لمنصة إلكترونية تابعة للأمم المتحدة، أن روسيا زادت على مدى 11 شهرا من العام الماضي إمدادات القمح إلى مصر بأكثر من الثلث على أساس سنوي، وبلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار دولار.

وفي ظل هذه الزيادة تجاوزت حصة إمدادات القمح من روسيا نسبة 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة.

وكشفت المنصة عن أن مصر اشترت قمحا بقيمة 3.25 مليار دولار من السوق العالمية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي.

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