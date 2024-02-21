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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع البنك الزراعى ومؤسسات المجتمع المدنى.. المنطقة الشمالية العسكرية تطلق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً

صدى البلد

قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية ، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى ، وشملت الأسر 108 أسرة بمحافظة الأسكندرية و 83 أسرة بمحافظة البحيرة و71 أسرة بمحافظة الغربية و70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ .

وأكد اللواء أح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسئولية المجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته.

 وأشار إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات نطاق المسئولية لخدمة المواطنين وتوفير إحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

فيما أعربت الأسر عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية من جهود لتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم والتخفيف من وطأة الأعباء الإقتصادية الراهنة.

يأتي ذلك إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة.

حضر المراسم محافظوا الأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى الحملة.

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