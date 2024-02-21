عماد الدين حسين: مصر لم تتوان للحظة عن التنديد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن علاقة مصر بالقضية الفلسطينية تمتد إلى ما قبل نكبة 1948 حتى أيام الثورات الفلسطينية ضد الانتداب ومحاولة إدخال اليهود إلى فلسطين من قبل سلطة الانتداب وهي بريطانيا، موضحًا أنه على الرغم من علاقات مصر التعاقدية مع إسرائيل إلا أنها تعلن يوميا انحيازها للصف الفلسطيني وحقوقه.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدور المصري في الصراع حربا وسلما وتفاوضا منذ 1948 حتى هذه اللحظة أعطى المصريين خبرة حقيقية في التفاهم ومواجهة الإسرائيليين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنّ خير مثال على هذا الأمر ما حدث في قضية طابا، فحينما حاولت إسرائيل الاحتفاظ ببعض المواقع في شرم الشيخ وتأخر انسحابها من طابا.

ملحمة طابا

وتابع، أن ملحمة طابا كانت نجاحا دبلوماسيا وسياسيا ملفتا لمصر، وما زال يُدرس حتى الآن، مشددا على أن مصر تدرك تماما خطورة العدوان الإسرائيلي، ورغم كل المعاهدات والاتفاقيات مع إسرائيل، إلا أنها لم تتوان للحظة بتنديد العدوان على فلسطين.

