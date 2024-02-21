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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دافعت عن شرفها فأنهى حياتها.. تفاصيل ضحية شقيق زوجها بالزقازيق والحكم بالمؤبد

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى حكمها بالسجن المؤبد لنجار مسلح لاتهامه بقتل زوجة شقيقه بدائرة قسم شرطة فاقوس.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إسماعيل ال إ ع" 25 سنة نجار مسلح، مقيم منية المكرم بندر فاقوس الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل المجني عليها "سارة أحمد" زوجة شقيقه الأكبر بعدما حاول مراودتها عن نفسها ورفضت ذلك وهددته بفضح أمره لزوجها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وذلك عقب قيامه بمراودة المجني عليها زوجة شقيقه الأكبر عن نفسها فرفضت ذلك وهددته بفضح أمره لزوجها فقرر التخلص منها وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه خنقا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

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تم حبس المتهم وإحالته محبوسا الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 9167 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة فاقوس، المقيدة برقم 2469 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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