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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

صدى البلد

انتشر قي الآونة الأخيرة فيروس الالتهاب الكبدي من نوع أ A خاصة عند الأطفال.

 

 إن التهاب الكبد "أ" مرض يصيب الكبد يسببه فيروس.

و هو فيروس شديد العدوى ، ينتقل من خلال ملامسة البراز المصاب و مجاري الصرف الصحي أو عند تلوث الماء بهذه المياه القدرة. 

تشمل أعراض التهاب الكبد أ:

الإحساس بالإعياء.  آلام في البطن. اصفرار العين أو الجلد 
ارتفاع درجة الحرارة. القيء و الغثيان 
فقدان الشهية
الإسهال.
حكة الجلد.
غمقان البول عند المريض بشكل غير معتاد.
آلام في المفاصل.
اضطرابات الهضم

في معظم الحالات ، يُشفى التهاب الكبد أ تلقائيًا في غضون أسابيع قليلة.  ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، مثل الفشل الكبدي.

حذاري بعض العادات السيئة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وإلى فشل كبدي حاد
كالقطيع، تناول بعض الأعشاب كعشبة مليلس او القطران وغيرها..

نظافة الأكل الأيدي وعزل الحالات المعدية أهم وسائل الوقاية من الإصابة بالمرض


 

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