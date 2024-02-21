عضو الفريق القانوني لفلسطين تشيد بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

علقت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية على مرافعة مصر اليوم.

وقالت نميرة نجم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن المرافعات الشفوية ستبرز مواقف العديد من الدول، تجاه ما يحدث في قطاع غزة من جرائم صهيونية.

وأضافت أن الزخم القانوني سيبرز المواقف الحقيقية والداعمة للقضية الفلسطينية والقرارات الداعمة لفلسطين، متابعة: المرافعة المصرية كانت متميزة.

ولفتت إلى أن مرافعة مصر ركزت على المواقف الثابتة من قبل الدول تجاه الدولة الفلسطينية وأهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن المرافعة شملت الحديث عن اتهامات مصر من قبل الاحتلال، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.