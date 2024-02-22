عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أستاذ بـ«القومي للامتحانات» يكشف آليات وضع الاختبارات.. ومواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة التعليم المفتوح بـ تجارة جامعة عين شمس على هذا الرابط

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن نتيجة برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم و ثانوية عامة) والتعلم المدمج دور يناير 2024 على الرابط التالى اضغط هنا.

بعد رسوب 75%.. استياء الشارع السوهاجي من وضع كلية الطب للعام الثاني

لم تكن تلك الواقعة الأولى التي تشهدها كلية الطب بجامعة سوهاج، بل هي الواقعة الثانية للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بالكلية العام الماضي 39%.

أستاذ بالقومي للامتحانات يكشف آليات وضع الاختبارات لجميع المراحل التعليمية.. فيديو

كشف الدكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، اليات وضع الاختبارات لجميع المراحل التعليمية، مؤكدا علي أن الامتحانات تكون فى المناهج المحددة فقط، حيث يلتزم واضعو الامتحانات بالأجزاء المخصصة حسب الخريطة الزمنية للفصل الدراسي.

رئيس جامعة النيل: سنفتتح كلية دراسات عليا جديدة لتأهيل الراغبين بتدريس التربية المتقدمة

قال الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، إنه قد أصبح العالم هو عالم رقمي إلى جانب جزء إنساني ولكن يجب تدعيمه بالجانب الرقمي وبالتالي هناك كلية جديدة وفي الجامعة خاصة بهذا العلم الجديد الذي بدأ يظهر في العالم وهو العلوم الإنسانية الرقمية وهو كيفية تطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل البيانات الإنسانية والعلوم الإنسانية وعلوم المجتمع والعلوم النفسية.


تعرف على مواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024

تقدّم جامعة قطر منحة دراسية لـ الطلاب المصريين ممولة بالكامل للدراسة بها في خريف 2024، وهي من المنح التي تقدمها الجامعة للطلاب المستجدين المتفوقين من خارج دولة قطر، القادمين بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونوا على كفالتها وتشمل المنحة بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي، راتب شهري، تذاكر السفر والإعفاء من رسوم الكتب.

أحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم المنشورة اخبار التعليم أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

طائرة بعثة النادي الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا.. واحتمال تأجيل مباراة ميدياما

ترشيحاتنا

خالد منتصر : اليسار كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

قرار عاجل ضد عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

10 أعمال تعادل قيام الليل .. لا تغفل عنها ونحن في شعبان

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبـ حة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ