أخبار التعليم| أستاذ بـ«القومي للامتحانات» يكشف آليات وضع الاختبارات.. ومواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن نتيجة برنامج التعليم المفتوح (نظام قديم و ثانوية عامة) والتعلم المدمج دور يناير 2024 على الرابط التالى اضغط هنا.

لم تكن تلك الواقعة الأولى التي تشهدها كلية الطب بجامعة سوهاج، بل هي الواقعة الثانية للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بالكلية العام الماضي 39%.

كشف الدكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، اليات وضع الاختبارات لجميع المراحل التعليمية، مؤكدا علي أن الامتحانات تكون فى المناهج المحددة فقط، حيث يلتزم واضعو الامتحانات بالأجزاء المخصصة حسب الخريطة الزمنية للفصل الدراسي.

قال الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، إنه قد أصبح العالم هو عالم رقمي إلى جانب جزء إنساني ولكن يجب تدعيمه بالجانب الرقمي وبالتالي هناك كلية جديدة وفي الجامعة خاصة بهذا العلم الجديد الذي بدأ يظهر في العالم وهو العلوم الإنسانية الرقمية وهو كيفية تطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل البيانات الإنسانية والعلوم الإنسانية وعلوم المجتمع والعلوم النفسية.



تعرف على مواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024

تقدّم جامعة قطر منحة دراسية لـ الطلاب المصريين ممولة بالكامل للدراسة بها في خريف 2024، وهي من المنح التي تقدمها الجامعة للطلاب المستجدين المتفوقين من خارج دولة قطر، القادمين بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونوا على كفالتها وتشمل المنحة بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي، راتب شهري، تذاكر السفر والإعفاء من رسوم الكتب.