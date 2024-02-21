شعبة الحاصلات الزراعية تكشف أسباب ارتفاع أسعار التوابل.. فيديو

قال عبور فرج العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن سبب ارتفاع التوابل اختلاف سعر الصرف الذي اثر على جميع القطاعات فضلا عن بعض القرارات غير المدروسة.

وأضاف العطار في مكالمة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة اي تي سي ان سعر الفلفل الاسود والكمون تأثر باسعار الصرف وبلغ الكيلو من 380 الى 480 فضلا عن اتخاذ هيئة سلامة الغذاء قرارات حدت من واردات الكمون المستورد، واصبح الاعتماد على الكمون المحلي الذي لا يغطي سوى 30% من الاستهلاك المحلي مما اثر على سعره.

وعن سعر الحبهان لفت الي ان سعره ارتفاعه في العالم كله وليس في مصر وكان سعره العام الماضي ب 500 الى 600 جنيه وبلغ الان 1700 جنيه وهو بسبب احتكار دولتين للحبهان في العالم كله وهما الهند جواتيمالا.



