قصة كفاح..سيدة الخرسانة بالجيزة: بشتغل مع جوزي وبقالي 23 سنة في المهنة

شهدت محافظة الجيزة قصة كفاح مُشرف لسيدة ، حيث أقدمت على العمل بمهنة حمل جوالات الأسمنت، ونقلها للمشترين عن طريق دراجة بخارية " تروسيكل ".

وقالت أم أحمد لصدي البلد إنها تبلغ من العمر 48 عاما، أضافت أنها تعمل بتلك المهنة لأنها مهنة زوجها، قائلة: شغالة مع جوزي بساعده بدل ما اشتغل بره مع الغريب.

وأشارت أم أحمد، إلى أنها تساعد زوجها وتعمل معه بتلك المهنة منذ 23 عاما، مشيرة إلى أنها لديها 7 أبناء من بينهم 6 فتيات وذكر واحد فقط، قائلة: بشتغل مع جوزي بساعده لأننا عندنا 6 بنات وولد، ولما اشتغلت كان في ملكنا وشغل جوزي



و تابعت أم أحمد، أنها تمكنت من تجهيز 4 فتيات من أبنائها وشراء منقولات الزوجية لهم، وزوّجتهم من خلال عملها بتلك المهنة الشاقة، لافتة إلى أنها الآن تعيش رفقة أبنائها الـ 3 الآخريين وزوجها وما زالت تعمل على مساعدته في العمل، قائلة: جوزت 4 بنات من الشغلانة دي ومعايا بنتين وولد دلوقتي.

اختتمت سيدة الخرسانة أم أحمد، أنها لا تعمل فقط في حمل ونقل جوالات الأسمنت ولكنها تعمل أيضا في نقل مخلفات البناء وتشطيب الشقق السكنية وغيرها من مستلزمات البناء، مضيفة: بشتغل كل حاجة بشتغل في الفحت وبناء العماير وتشطيب الشقق، أي حاجة تجيب رزق وقرش حلال لعيالي مبتأخرش عليها.

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