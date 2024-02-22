عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة كفاح..سيدة الخرسانة بالجيزة: بشتغل مع جوزي وبقالي 23 سنة في المهنة

صدى البلد

شهدت محافظة الجيزة  قصة كفاح مُشرف لسيدة  ، حيث  أقدمت على العمل بمهنة حمل جوالات الأسمنت، ونقلها للمشترين عن طريق دراجة بخارية " تروسيكل ".

 

وقالت أم أحمد لصدي البلد إنها تبلغ من العمر 48 عاما، أضافت  أنها تعمل بتلك المهنة لأنها مهنة زوجها، قائلة: شغالة مع جوزي بساعده بدل ما اشتغل بره مع الغريب.

وأشارت أم أحمد، إلى أنها تساعد زوجها وتعمل معه بتلك المهنة منذ 23 عاما، مشيرة إلى أنها لديها 7 أبناء من بينهم 6 فتيات وذكر واحد فقط، قائلة: بشتغل مع جوزي بساعده لأننا عندنا 6 بنات وولد، ولما اشتغلت كان في ملكنا وشغل جوزي

 


و تابعت  أم أحمد، أنها تمكنت من تجهيز 4 فتيات من أبنائها وشراء منقولات الزوجية لهم، وزوّجتهم من خلال عملها بتلك المهنة الشاقة، لافتة إلى أنها الآن تعيش رفقة أبنائها الـ 3 الآخريين وزوجها وما زالت تعمل على مساعدته في العمل، قائلة: جوزت 4 بنات من الشغلانة دي ومعايا بنتين وولد دلوقتي.

اختتمت  سيدة الخرسانة أم أحمد، أنها لا تعمل فقط في حمل ونقل جوالات الأسمنت ولكنها تعمل أيضا في نقل مخلفات البناء وتشطيب الشقق السكنية وغيرها من مستلزمات البناء، مضيفة: بشتغل كل حاجة بشتغل في الفحت وبناء العماير وتشطيب الشقق، أي حاجة تجيب رزق وقرش حلال لعيالي مبتأخرش عليها.

Screenshot_2024-02-22-03-22-22-43
Screenshot_2024-02-22-03-22-22-43
Screenshot_2024-02-22-03-22-17-27
Screenshot_2024-02-22-03-22-17-27
Screenshot_2024-02-22-03-22-12-64
Screenshot_2024-02-22-03-22-12-64

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

انخفاض الحديد 12 ألفا من أعلى سعر.. فرصة لراغبي البناء

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

متى موعد ليلة النصف من شعبان وحكم صيام نهارها منفردا؟ الإفتاء تحدد الضوابط

ترشيحاتنا

شقيقه: العامري فاروق كان يعشق مصر والأهلي بجنون.. وله مواقف تاريخية كثيرة

هجر المصر على الأذى في ليلة النصف من شعبان.. هل يمنع رفع الأعمال؟

سعر السكر الحر بـ 27 جنيها .. مساعد وزير التموين: الوزارة تبيع بهذا السعر

غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة

كيفية التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والأسعار

فيفي عبده تثير الجدل بفستان ملفت| شاهد 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بالجلد الأسود| شاهد

فيفي عبده تثير الجدل بفستان ملفت| شاهد 

حادثة ولا أغرب.. رجل لن يقدر على التنفس.. ماذا وجدوا في أنفه

بنطلون لافت| شمس الكويتية تخطف الأنظار ..شاهد 

فيديو

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ