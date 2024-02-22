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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار أوبل موكا الجديدة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخرا، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2002.

 

أحدث أسعار أوبل موكا الجديدة في مصر

تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.

 

تخطت المليون.. أحدث أسعار سيتروين سي اليزيه في مصر

تقدم العلامة التجارية سيتروين باقة من أقوى السيارات الجديدة في الأسواق المصرية، من أشهرها سيتروين سي اليزيه موديل 2024 والتي تعتبر الارخص في أسطولها.

 

فرصة.. مرسيدس  GLA CLASS بخصم 70% لفترة محدودة

تعتبر سيارة مرسيدس GLA CLASS من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، حيث شهدت تخفيضا يصل الى 70% لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها.

 

أحدث أسعار BMW X4 موديل 2024 في مصر

تعتبر السيارة BMW X4 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية بالسوق المصري، حيث تأتي مزودة بالعديد من التقنيات المحدثة، مثل أنظمة الملاحة والترفيه، وتتوفر بفئة واحدة فقط.

 

سيارات مستعملة اوبل موكا سيتروين GLA CLASS مرسيدس BMW

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