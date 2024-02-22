أخبار السيارات|5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار أوبل موكا الجديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخرا، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2002.

تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.

تقدم العلامة التجارية سيتروين باقة من أقوى السيارات الجديدة في الأسواق المصرية، من أشهرها سيتروين سي اليزيه موديل 2024 والتي تعتبر الارخص في أسطولها.

تعتبر سيارة مرسيدس GLA CLASS من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، حيث شهدت تخفيضا يصل الى 70% لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها.

تعتبر السيارة BMW X4 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية بالسوق المصري، حيث تأتي مزودة بالعديد من التقنيات المحدثة، مثل أنظمة الملاحة والترفيه، وتتوفر بفئة واحدة فقط.