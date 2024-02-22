قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك 2024 تصدر برنامج رامز جلال محركات البحث جوجل والذي اطلق عليه اسم “ رامز قفل اللعبة ” وتسأل الكثيرون عن ضيوف رامز في برنامجه الجديد .

ضيوف رامز قفل اللعبة 2024

بعد ساعات من تشويق الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر، للجمهور، بشأن مفاجأة ستطرح اليوم الساعة 7 مساء، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز نجوم الرياضة المشاركين في مقلب رامز ومن بينهم: “مصطفى شوبير، وكهربا، وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وإمام عاشور”

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.