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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

رامز قفل اللعبة
رامز قفل اللعبة

قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك 2024 تصدر برنامج رامز جلال محركات البحث جوجل والذي اطلق عليه اسم “ رامز قفل اللعبة ” وتسأل الكثيرون عن ضيوف رامز في برنامجه الجديد .

ضيوف رامز قفل اللعبة 2024

بعد ساعات من تشويق الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر، للجمهور، بشأن مفاجأة ستطرح اليوم الساعة 7 مساء، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز نجوم الرياضة المشاركين في مقلب رامز ومن بينهم: “مصطفى شوبير، وكهربا، وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وإمام عاشور”

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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