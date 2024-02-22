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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت مدى قبح جرائم الاحتلال للعالم

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، كشفت مدى قبح جرائم الاحتلال للعالم.

 

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن مرافعة مصر وضعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله أمام مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد الإنسانية والمخالفة بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مرافعة مصر سيكون لها تأثير كبير على الرأي العام العالمي خاصة بعد كشف الستار عن جرائم الاحتلال أمام العدل الدولية ومخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم وممارسة جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني.

 

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها التاريخى المحورى تجاه القضية الفلسطينية من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه المرافعة أكدت للعالم كله أن مصر لن تتخلى أبداً عن دعمها بجميع الوسائل وفى مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية التى تتصدر اهتمامات الدولة المصرية.

عمرو عكاشة مجلس الشيوخ محكمة العدل الدولية العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي

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