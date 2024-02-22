عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة لطلاب الأسر الطلابية، حيث شارك ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الاسر الطلابية من ١٥ كلية من كليات الجامعة.

txt

دليل خدمات المؤلف.. رحلة في النشر العلمي.. ورشة عمل بعلوم حلوان

txt

رئيس خطة وموازنة النواب ضيف ندوة «الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة» بآداب عين شمس

وأُقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل على دعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم، موضحا أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية التى تعمل على تنمية الوعى الثقافى لدى الطلاب واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية.


وتمثلت نتائج الطلاب فى حصول الطالب محمد نصر الدين محمد بكلية هندسة حلوان على المركز الأول، الطالب مهاب شريف عامر بكلية الطب على المركز الثاني، كما حصل الطالب ساهر باسيلى بديع بكلية الفنون التطبيقية على المركز الثالث.


كما جاءت أسماء الطالبات الفائزات كالتالى حصول الطالبة إسراء عبد الناصر عطية بكلية الطب على المركز الأول، والمركز الثاني للطالبة أيسل هشام عبد الفتاح بكلية السياحة والفنادق، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة رضوى حسن محمد بكلية هندسة المطرية.

هذا وقد أشرف على فعاليات المسابقة  هشام رفعت امين عام الجامعة،  محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  إيهاب عشرى مدير ادارة الاسر الطلابية.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
الأسر الطلابية جامعة حلوان رعاية الشباب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم الملتقى القومي لتدريب قيادات الاتحادات الطلابية

إعلام عين شمس يفوز بجائزتين بمهرجان الشروق الثامن لإبداعات طلاب الإعلام

دعم مادي مجزٍ | تأهل 41 فريقًا جامعيا بـ مسابقة حافز الابتكار

الاحتفال بالنصف من شعبان وتحويل القبلة.. ندوة بجامعة السادات بحضور الدكتور أحمد كريمة

ترشيحاتنا

هاني الناظر.. أسرار في حياة طبيب الجلدية الشهير وهذا المرض سبب وفاته

حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالصواريخ

واحد من المهمومين بالشأن الوطني.. مصطفى بكري ينعي هاني الناظر بكلمات مؤثرة

شخصت الداء ووصفت الدواء.. مصر تفضح الجرائم الإسرئيلية أمام محكمة العدل في مرافعة تاريخية|تفاصيل

العراق تطالب العدل الدولية بوقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين

رشوة قيادات وزارة الري.. وصول المتهمين لمحكمة جنيات القاهرة وسط حراسة مشددة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

بالروب.. شقيقة كهربا تخطف الأنظار في تجهيزات حفل زفافها

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ