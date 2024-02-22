جامعة حلوان تعلن عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكليات

أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة لطلاب الأسر الطلابية، حيث شارك ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الاسر الطلابية من ١٥ كلية من كليات الجامعة.

وأُقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل على دعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم، موضحا أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية التى تعمل على تنمية الوعى الثقافى لدى الطلاب واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية.



وتمثلت نتائج الطلاب فى حصول الطالب محمد نصر الدين محمد بكلية هندسة حلوان على المركز الأول، الطالب مهاب شريف عامر بكلية الطب على المركز الثاني، كما حصل الطالب ساهر باسيلى بديع بكلية الفنون التطبيقية على المركز الثالث.



كما جاءت أسماء الطالبات الفائزات كالتالى حصول الطالبة إسراء عبد الناصر عطية بكلية الطب على المركز الأول، والمركز الثاني للطالبة أيسل هشام عبد الفتاح بكلية السياحة والفنادق، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة رضوى حسن محمد بكلية هندسة المطرية.



هذا وقد أشرف على فعاليات المسابقة هشام رفعت امين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إيهاب عشرى مدير ادارة الاسر الطلابية.